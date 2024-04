La Bocca di Gufram prende vita: "Grazie alla tecnologia l’iconico divano bacia e sorride"

Forlì, 28 aprile 2024 – Fino ad oggi la sua espressione era una sola: un morbido sorriso ammiccante, con gli angoli lievemente asimmetrici. Ora, grazie all’azienda forlivese Motion Italia, l’iconico divano Bocca ideato da Studio65 per Gufram ha preso vita e ha cominciato a muoversi. Il divano, che rappresenta una grande bocca rossa, fu realizzato dai fratelli Guglielmetto negli anni ’70, ispirato da un quadro surrealista di Dalì, e da allora è entrato a far parte dell’immaginario collettivo, varcando i confini dell’Italia e diventando noto in tutto il mondo, finendo sulle copertine delle riviste più accreditate.

Negli Stati Uniti il sofà è conosciuto come ‘Marilyn’, perché a quanto pare il modello di partenza è proprio quello delle labbra della grande diva. In occasione dell’appena conclusa Milano Design Week, Motion Italia, azienda forlivese nata nel 1998 e divenuta in poco tempo leader nella progettazione di meccanismi relax per poltrone e divani orientati a creare il massimo comfort, si è concretizzato ‘Gufram in motion – La Bocca e mobile’: il divano, insomma, ha preso vita. A renderlo possibile è un’inedita collaborazione che è stata visibile fino a pochi giorni fa nella Sala degli Specchi di Palazzo Litta, all’interno del design district 5vie.

“La collaborazione con Gufram rappresenta una sfida che ci rende molto felici – racconta Maurizio Ravaioli, fondatore di Motion Italia –. Come la nostra storia racconta, abbiamo una vocazione innata che ci spinge a immaginare sempre oltre il possibile e che costantemente alimentiamo attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e sviluppo. Riuscire a integrare la nostra tecnologia in un arredo iconico come la Bocca – conclude – rappresenta per noi una grande soddisfazione".

Le sinuose forme di Bocca, vera e propria scultura domestica presente nelle collezioni dei musei più autorevoli a livello internazionale, inaspettatamente si aprono in un sorriso e si stringono in un bacio, dichiarando così, ancora una volta, la potente carica vitale di questo oggetto e la sua identità onirica.

“Il nostro impegno con Gufram è quello di mantenere sempre vivo il suo spirito anticonformista, e questo progetto va proprio in questa direzione – prosegue Charley Vezza, global creative orchestrator del brand –, Ci siamo sempre immaginati la Bocca come un oggetto vivo, che può muoversi, sorridere, baciare. Grazie a Motion Italia finalmente può farlo". Nella suggestiva Sala degli Specchi, la nuova e sorprendente vitalità di Bocca è stata amplificata da una visione artistica di Elena Rivoltini – performer, regista e art director – interpretata dall’attrice e soprano Sara Bertolucci, la quale ha intonato il madrigale ‘Con che soavità, labbra adorate’ di Claudio Monteverdi. Insomma, un vero e proprio inno d’amore a un pezzo di arredamento che, come un Pinocchio sui generis, ha saputo animarsi e dimostrare a tutti di essere molto più di un semplice oggetto.