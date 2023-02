Bonfiglioli fa shopping: acquisito Selcom Group

Nuovo ’acquisto’ per Bonfiglioli. Il gruppo leader globale nel mercato delle macchine di processo, le macchine mobili per l’edilizia, il movimento terra e l’intralogistica, con un importante stabilimento produttivo a Villa Selva, ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Selcom Group da fondi controllati da Avenue Capital Group ed Europa Investimenti.

L’azienda rilevata è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di schede elettroniche, prodotti elettronici, nonché software e soluzioni per clienti dei settori industriale, biomedicale, automotive, intralogistica e home-appliance.

Selcom Group S.p.A, con sede a Castel Maggiore (Bologna), ha realizzato nel 2022 un fatturato di circa 150 milioni di euro (di cui il 60% di produzione italiana), generando una crescita del +15% rispetto all’anno precedente nonostante le note difficoltà nel reperimento di materiale elettronico. L’azienda impiega circa 750 dipendenti distribuiti su 4 stabilimenti produttivi in Italia (circa il 40% del totale) e 2 stabilimenti a Shanghai (Qingpu). Con una capacità produttiva di circa 7 milioni di unità elettronicheanno, gli impianti produttivi di Selcom Group S.p.A sono in grado di soddisfare richieste di elevati volumi.