Buffa al ‘Fabbri’ racconta Gigi Riva e De André

Fa tappa oggi a Forlì, sul palcoscenico del ‘Fabbri’ (ore 21), il tour di ‘RivaDeAndré – Amici Fragili’, ovvero lo spettacolo di grande successo in cui Federico Buffa, il più celebre storyteller sportivo italiano oltre che scrittore e telecronista, racconta l’incontro fra due icone del nostro Paese quali il calciatore Gigi Riva e il cantautore Fabrizio De André. Prodotto da International Music and Arts con la regia di Marco Caronna, lo spettacolo vede in scena Buffa accompagnato da Marco Caronna (chitarre e voce) e Alessandro Nidi (pianoforte e tastiere); previsto anche un cameo in video del compositore e jazzista Paolo Fresu. I testi sono di Buffa e Caronna.

È il 14 settembre del 1969 e il Cagliari, che in quella stagione avrebbe vinto il suo incredibile e storico scudetto, ha giocato a Genova. Gigi Riva, che di quel Cagliari è la stella, va a trovare Fabrizio De André nella sua casa. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi che, in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi. In mezzo ai silenzi si snodano i punti di contatto di due universi che condividono la Sardegna, il popolo della Sardegna, il mare, i colori, il rosso e il blu del Cagliari e del Genoa, il pubblico che li segue religiosamente, il calcio, la musica, le canzoni... Una in particolare, quella ‘Preghiera in Gennaio’ che Fabrizio scrive tornando dal funerale dell’amico Luigi Tenco. Al termine De André regala a Riva la sua chitarra e Gigi regala a Fabrizio la sua maglia numero 11.

