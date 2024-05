Camminata e visita guidata al borgo

È in programma stasera la prima passeggiata del ciclo ‘I mercoledì della salute e della cultura’, organizzata dalla sezione Avis ‘Donatini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il debutto prevede una camminata con visita al borgo di Castrocaro e alla millenaria fortezza sulla rupe. A condurre i partecipanti sarà una guida abilitata della Regione. La partenza è fissata per le 20.30 all’ingresso della galleria delle Terme (viale Marconi 14/16). La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, è richiesta la prenotazione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune, Castrocaro Terme e Terra del Sole travel e le Pro loco delle due cittadine. Per info e prenotazioni, contattare l’ufficio di informazione turistica allo 0543.769631, whatsapp 350.5193970.