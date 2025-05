Campigna, al via i lavori sulla Bidentina

Lunedì iniziano i lavori sulla frana della Sp4 del Bidente in località ‘Occhi Brutti’, tra Campigna e il Passo della Calla. Fino al 6 giugno questo tratto di strada provinciale al km 26+500 rimarrà chiuso per tutti i mezzi ed utenti, nessuno escluso, per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento della strada, che è stata oggetto di un importante dissesto franoso nel marzo 2024, con l’installazione di micro pali. L’impresa esecutrice è la ditta Ambrogetti srl di Verghereto, e l’importo del progetto è di 200 mila euro, stanziati dalla Protezione Civile nazionale. "Sono stati intrapresi incontri costruttivi insieme alla Provincia con la Consulta di Corniolo – Campigna e con le attività produttive di Campigna – commenta Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia –, per definire i tempi e le modalità dell’intervento, cercando di minimizzare l’impatto sul territorio e sulle attività economiche locali. La collaborazione tra le istituzioni e la comunità è fondamentale per garantire la miglior gestione possibile di questa situazione, con l’impegno a risolvere ogni eventuale criticità nel più breve tempo possibile".

Il Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì–Cesena invita di conseguenza gli utenti alla programmazione di percorsi alternativi alla viabilità oggetto della restrizione, così come gli operatori turistici che gestiscono le strutture al Passo della Calla, a Burraia e alla Capanna– Fangacci ad organizzare i transfert degli ospiti.

"La Provincia esprime soddisfazione – commenta Roberto Cavallucci, vice presidente della Provincia con delega alla viabilità del forlivese – per questo importante lavoro, che consentirà di ripristinare in sicurezza il transito per cittadini, imprese e turisti in vista della stagione estiva". Dal versante toscano si potranno raggiungere le località indicate senza problemi, ad esclusione, ovviamente, di Campigna e Corniolo.

