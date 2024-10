Castrocaro, ecco la palestra scolastica

Seduta da record quella del consiglio comunale svoltasi lunedì a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per la durata, venti minuti appena, l’assenza giustificata di vari consiglieri, e la totale latitanza del pubblico in sala. Una seduta che tuttavia non sarà ricordata per i primati ma per l’annuncio di una notizia attesa da anni: la fine dei lavori della palestra della scuola media, dichiarata inagibile nel settembre 2017 per il mancato rispetto della normativa antisismica. Quello che è successo dopo è già entrato negli annali: emergenza Covid, aumento spropositato dei costi di materiali e manodopera anche per via dei conflitti internazionali, alluvioni, terremoto. Nel mezzo, un cambio di governo con ovvie polemiche e rimpalli di responsabilità. Una via crucis che sembra finalmente giunta all’epilogo. "La nuova palestra scolastica è terminata – ha annunciato Francesco Billi –. È stato un percorso molto impegnativo da tutti i punti di vista: tecnico, economico e amministrativo, ma siamo arrivati in fondo. Rimane il disbrigo di piccoli aggiustamenti e di alcune pratiche burocratiche, ma contiamo entro ottobre di restituire la palestra alle nostre famiglie".

Tra le altre comunicazioni del sindaco, il resoconto sulle precipitazioni eccezionali del 18 settembre. "Siamo alla quarta emergenza nazionale riconosciuta in poco più di un anno – ha detto –. Ci siamo attivati secondo le procedure per affrontare l’ennesimo scenario complicato: il municipio è stato aperto tutta notte, con le funzioni di Protezione Civile attive per gestire gli interventi immediati". Ringraziati dipendenti, polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco e tutti i volontari di protezione civile, Billi ha sottolineato come ad oggi "risulti un caso ancora evacuato e si stia provvedendo alla ricognizione dei danni, mentre è stata fatta una corsa per riaprire via Bagnolo almeno a senso unico alternato. Il 21 settembre abbiamo effettuato un sopralluogo con la presidente della Regione Irene Priolo e i vertici dell’Agenzia regionale per evidenziare le criticità locali riconducibili al fiume Montone, a Rio Cozzi e ai corsi di loro competenza. La Regione sta realizzando gli interventi di primo ripristino e continueremo a interessarci alla situazione".

Tra gli altri provvedimenti, l’approvazione del bilancio consolidato. In chiusura l’annuncio del prossimo Raduno interregionale dei vigili del fuoco, nel 30° anniversario della fondazione dell’Associazione nazionale, in programma a Castrocaro Terme e Terra del Sole dal 25 al 27 ottobre in un susseguirsi di eventi per le famiglie e momenti istituzionali, e le congratulazioni al capogruppo di maggioranza Daniele Vallicelli, neoeletto in Consiglio provinciale. Una curiosità: l’ultimo rappresentante termale nell’ente di piazza Morgagni fu proprio Billi.

Francesca Miccoli