Cavallucci bis, ecco il comitato che ne sostiene la rielezione

È stata inaugurata a Meldola nei giorni scorsi la sede del comitato elettorale della lista ‘Idee per Meldola’ che sostiene la riconferma di Roberto Cavallucci. Sotto il loggiato del municipio si sono ritrovati militanti e simpatizzanti. "Sono stati cinque anni impegnativi nei quali abbiamo dovuto affrontare eventi eccezionali come la pandemia – ha precisato il sindaco – l’aumento dei costi energetici, l’alluvione ma siamo riusciti a tenere unita la nostra comunità che nei momenti più difficili si è dimostrata amica, generosa, solidale e altruista verso chi aveva più bisogno". E ha proseguito: "sono stato un uomo in mezzo agli altri ed ho cercato di svolgere questo importante incarico con umiltà e impegno ascoltando le persone, muovendomi sul territorio senza sosta e senza risparmio di energie. Questo viaggio, fatto di passi compiuti insieme, è stato bellissimo. Ho avuto il privilegio di conoscere tanti meldolesi con i quali ho condiviso emozioni, sogni, progetti, bisogni ed anche molte realizzazioni".

Il suo è stato un vero e proprio sintetico consuntivo. "Abbiamo investito sui giovani, sulla scuola, nella cultura e nello sport, investito risorse economiche nella sicurezza e nella sistemazione di strade e parcheggi, curato l’ambiente ed il territorio, valorizzato le frazioni, sostenuto le attività economiche, le imprese, l’agricoltura ed il lavoro, siamo stati al fianco delle associazioni di volontariato, prestato attenzione ai servizi sociali ed alla sanità, aiutato le persone e le famiglie bisognose ed i nostri anziani". Dopo la presentazione dei due candidati a sindaco Di Biase e Cavallucci, ora si attende solo la pubblicazione delle liste dei candidati consiglieri.

o.b.