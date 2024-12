Cena con delitto al Mazapegul ispirata allo Schiaccianoci

Torna venerdì 13 dicembre alle 20,30

al Birrificio Mazapégul

di via F. Parri 2 a Civitella la ‘Cena con delitto’ per immergersi in un intreccio di enigmi

e colpi di scena ispirati alla storia de ‘Lo Schiaccianoci’, il celebre balletto russo sule musiche di Čajkovskij.

Lo spettacolo sarà messo in scena dal gruppo forlivese Dulcis in Fundo e sarà accompagnato da un menù di tre portate. Prezzo (cena + spettacolo): 38 euro. Premio per il tavolo vincitore. Prenotazione obbligatoria al numero 376.0130942.