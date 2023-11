Censimento in corso: "Rispondere è un obbligo"

A partire dal mese di ottobre è iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. L’Istat – Istituto Nazionale di Statistica – effettua il censimento coinvolgendo solo un campione e non più tutte le famiglie. "Partecipare al censimento è un obbligo di legge – informa una nota del Comun –, ma soprattutto un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività".

Il censimento si sviluppa in due modalità: rilevazione areale, riguarda un campione di indirizzi sorteggiati da Istat, quantificati dai rilevatori in oltre 850 alloggi, presso i quali le famiglie dimoranti saranno intervistate dai rilevatori incaricati fino al 28 novembre; rilevazione di lista, fino al 22 dicembre, riguarda un campione estratto da Istat che a Forlì è pari a 2.595 famiglie; il rispondente potrà scegliere se compilare online il questionario oppure rivolgersi all’ufficio del censimento (corso Diaz 6) per un appuntamento per la compilazione eo per l’intervista casalinga. Al 23 novembre oltre 1.200 famiglie hanno compilato on line il questionario in autonomia. I rilevatori sono muniti di apposito cartellino di riconoscimento. Info: 0543-712065 e 0543-712326.