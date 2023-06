Centri estivi, accolte 241 domande grazie anche ai fondi del Comune

Sono state accolte tutte le 241 domande di voucher per i centri estivi di questa estate presentate a Bertinoro. Questo grazie a un intervento da parte dell’amministrazione comunale di 24.000 euro. "Anche quest’anno sono arrivate tantissime domande per accedere al ‘progetto di conciliazione vita-lavoro’ – spiega l’assessora alle politiche educative, Sandra Londrillo –, i voucher regionali per la frequenza dei centri estivi per l’importo massimo di 300 euro a bambino. Di 241 domande ammesse a graduatoria, solo 127 sono state finanziate con i fondi previsti dalla Regione. Per coprire le ulteriori 114 domande non finanziate, il Comune di Bertinoro ha destinato, oltre al contributo ministeriale di 11.441,69 euro, 24.000 euro del proprio bilancio". "Abbiamo voluto garantire a tutti i richiedenti un contributo economico pari a quello regionale – sottolinea la sindaca, Gessica Allegni (foto) –. Siamo certi che questo sostegno consentirà la massima partecipazione ai 7 centri convenzionati del nostro territorio e a quelli dei comuni limitrofi. Crediamo sia fondamentale concedere un aiuto ai genitori che lavorano durante l’estate, dando così l’opportunità ai figli di socializzare, divertirsi all’aperto, in fattoria o nei centri sportivi".