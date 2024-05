Chiesa della SS. Trinità,. Susanna Soffiantini all’organo Callido

Alle 21, in occasione del primo anniversario dell’alluvione, presso la chiesa della SS. Trinità, in piazza Melozzo degli Ambrogi, dove è parroco don Nino Nicotra, Susanna Soffiantini si esibirà all’organo Callido della chiesa, nell’evento proposto da Forlì Antiqua con il patrocinio del Comune di Forlì, della diocesi di Forlì-Bertinoro e della Fondazione Cassa dei Risparmi e in collaborazione con i quartieri Romiti, Villagrappa - San Varano - Rovere, Cava-Villanova. L’ingresso è a offerta libera e al termine vi sarà una degustazione di prodotti.