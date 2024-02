Ciclabile, nuovo tassello. Lavori in viale Matteotti

Si aggiunge un nuovo tassello alla rete di percorsi ciclabili cittadini: partiranno domani i lavori per realizzare la pista bidirezionale in viale Matteotti. La pista, finanziata per un importo residuo con risorse Pnrr-bando ciclovie urbane, si svilupperà da piazzale del Lavoro e arriverà fino a piazzale della Vittoria sul lato interno, ovvero dalla parte del centro storico.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una rotatoria in piazzale Savonarola, la sistemazione della fermata bus ‘piazzale Indipendenza’, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali esistenti e la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclabili a servizio della pista.

"Il percorso costituisce un tratto strategico della linea ‘7 circolare centro’ della Bicipolitana del Comune", spiega l’assessore Giuseppe Petetta facendo riferimento al progetto che ha visto l’installazione in punti strategici della città di diverse mappe che mostrano i percorsi della cosiddetta ‘bicipolitana’, ossia una traccia dei tratti che si possono percorrere comodamente in bici all’interno del tessuto cittadino. "I lavori, che salvo imprevisti e avverse condizioni climatiche si concluderanno entro l’estate – prosegue Petetta – fanno parte di un’ampia e organica progettualità volta ad individuare un percorso ciclabile protetto a doppio senso di marcia che colleghi strategicamente la stazione ferroviaria al campus universitario, al centro della città e ai viali di circonvallazione, incentivando così la mobilità sostenibile. Anche in questo caso parliamo di una pista ciclabile in sede propria, protetta da cordoli spartitraffico. L’obiettivo è incrementare i livelli di sicurezza dell’utenza debole e l’accessibilità da parte dell’utenza disabile".

L’annuncio del nuovo cantiere arriva poche settimane dopo un’altra buona notizia per gli amanti della bici, ovvero l’annuncio dell’arrivo di un importante cofinanziamento regionale della ciclovia che da via Campo di Marte porterà fino al quartiere Carpena, per poi proseguire fino al confine con il comune di Meldola (e da qui dovrebbe poi congiungersi alla ‘ciclovia del Bidente’): un primo tratto, ovvero quello che va da via Campo di Marte al cimitero di Bussecchio, è già stato realizzato.