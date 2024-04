Circolo non a norma. multa e sanzioni

Ben 16mila euro di multa e prescrizioni per un circolo ricreativo cittadino: è questo l’esito di uno dei controlli dei carabinieri svolti in circoli privati. L’attività, disposta dal Comando provinciale nell’ambito di un più ampio progetto di tutela della sicurezza alimentare e dei lavoratori, è stata svolta dalla Compagnia cittadina con i Nas di Bologna e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Forlì.

Sono emerse così gravi carenze a carico di un circolo: presenza di sporco in cucina e nel magazzino; stoccaggio di carni oltre il limite di scadenza e congelate impropriamente (ne sono state sequestrate 300 kg per un valore di 4.500 euro); area per la preparazione delle pizze non idonea; condizioni igienico-sanitarie dei locali precarie; impiego di lavoratori in nero. È scattata così la segnalazione all’Ausl Romagna per le prescrizioni sanitarie, ma soprattutto è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a tutela dei lavoratori.