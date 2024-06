Civitella, cantieri in paese e a Civorio

Cantieri aperti e cantieri pronti a partire a Civitella. Sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione energetica della palestra comunale di via Aldo Moro (nella foto), che viene utilizzata non solo dalle scuole, ma anche da associazioni e privati per diverse attività. "Dopo gli interventi degli scorsi anni – precisa il sindaco Claudio Milandri –, relativi alla sistemazione della copertura, finalmente grazie al Pnrr, che ha messo a disposizione 280mila, euro riusciremo a sostituire tutte le porte e gli infissi esterni insieme al rifacimento delle docce. Inoltre – aggiunge – sarà installato l’impianto di riscaldamento nuovo e vi sarà il rifacimento delle facciate esterne. Un intervento corposo con i lavori che sono stati affidati al Consorzio Coir. Insomma un intervento definitivo a richiesto da molto tempo da una fascia ampia della popolazione".

Nei giorni scorsi è stato licenziato anche il progetto esecutivo dell’area sosta camper a Civorio nella valle del torrente Borello. Un intervento del valore di quasi 100mila euro e che sarà realizzato a pochi passi dal centro della piccola frazione, con accesso dalla Sp95 (Spinello-Ranchio). Il progetto curato dall’architetta Elvira Laura Bandini, dello Studio Associato Locatelli, prevede la creazione di 5 ampie piazzole di sosta, pavimentate con autobloccanti.

L’area, ad oggi destinata a parcheggio, sarà fruibile comunque anche dalle auto, che troveranno alcuni parcheggi dove oggi sono presenti i bidoni della raccolta differenziata (vetro) che verranno spostati per permettere la sosta e la fermata dei veicoli. A corredo della sosta, i fruitori potranno godere di un’area barbecue attrezzata con fornacella in muratura, con l’area adiacente pavimentata in autobloccanti e fontana di acqua potabile collegata direttamente a quella pubblica presente nei pressi del vicino ristorante. Il progetto prevede la piantagione di alberi ad alto fusto adiacenti le piazzole di parcheggio, per ombreggiarle nei periodi più caldi e consentire una sosta maggiormente confortevole, e di arbusti lungo le scarpate.

"Puntiamo, vista la cifra, a fare un affidamento diretto dei lavori previa richiesta preventivo. Vogliamo come amministrazione – conclude Milandri – dare una risposta alle richieste dei residenti di Civorio, che da tempo chiedono questo intervento di riqualificazione della frazione, visto che in estate e non solo la località è diventata un richiamo anche turistico".

Oscar Bandini