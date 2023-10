Clementina compie cento anni e festeggia con nipoti e pronipoti

Clementina Pini ha festeggiato i suoi 100 anni all’Hotel Pini di Corniolo insieme ai figli Leonardo e Massimo Pisanelli e circondata dall’affetto di ben 18 nipoti ed un pronipote. Nata a Corniolo (che allora era in Provincia di Firenze e in Comune di Premilcuore) l’8 ottobre 1923, si sposò con Roberto Pisanelli che esercitò per molti anni la professione di teleferista e poi divenne capo squadra forestale e che, a soli 40 anni, diventò cieco per un infortunio sul lavoro.

Da giovane, come ci ricordano i figli Leonardo (presidente della Pro loco di Corniolo-Campigna) e Massimo (commercialista), Clementina faceva la sarta e il lavoro la portava a spostarsi ogni giorno tra i vari poderi della montagna per rispondere alle esigenze delle tante persone che vivevano nei casolari. Poi, in seguito, ha gestito in paese una latteria con rivendita di formaggi. Insomma, quella di Clementina è una vita dedicata al lavoro, come ha ribadito anche il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi che ha omaggiato Clementina prendendo parte alla sua festa di compleanno con tanto di fascia tricolore.

o. b.