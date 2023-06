’Cocoricò Tapes’: film made in Forlì Oggi l’anteprima del documentario

La 59ª edizione del Pesaro Film Festival ospiterà l’anteprima di ’Cocoricò Tapes’, il documentario sul tempio della musica techno prodotto da La Furia Film di Cesena e Sunset Produzioni di Forlì. La proiezione, a ingresso libero, si terrà oggi alle 21.30 in piazza del Popolo a Pesaro, e vedrà la presenza del regista Francesco Tavella e del cast tecnico e artistico. Il film nasce dal ritrovamento di alcuni VHS contenenti immagini amatoriali e inedite girate nella famosa discoteca di Riccione. Tra materiali d’archivio e interviste il documentario, sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission e da una campagna di crowdfunding alla quale hanno partecipato più di 200 donatori, racconta anche il contesto storico, politico, sociale e culturale degli anni ’90. Il Pesaro Film Festival è solo la prima tappa di ’Cocoricò Tapes’, che sarà in giro tra sale e arene estive in tutta Italia.