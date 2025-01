"Collaborerò con Allegni per il liscio"

Le premesse per una collaborazione istituzionale, a parole, ci sono tutte. Vedremo se si tradurranno in azioni concrete a vantaggio del nostro territorio. "La campagna elettorale è ormai alle spalle, e chi ricopre incarichi istituzionali ha il dovere di mettere da parte le divisioni per concentrarsi su ciò che unisce, nell’interesse dei cittadini e delle comunità locali", dice l’onorevole Rosaria Tassinari (foto), capogruppo di Forza Italia alla Commissione Cultura della Camera e coordinatrice regionale del partito. Tassinari ha espresso la sua disponibilità a collaborare con l’assessore regionale Gessica Allegni. L’apertura al dialogo si estende anche al progetto di riconoscimento del liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco, ma non si limita a questo.

"È solo uno dei tanti esempi di come, unendo le forze, possiamo costruire opportunità per il nostro territorio e promuovere le sue tradizioni uniche nel mondo. Spero che questo approccio costruttivo possa essere di stimolo anche al Pd di Forlì, che invece sul tema della Fiera sembra preferire lo scontro e la polemica, anziché perseguire soluzioni condivise e utili per il territorio". La rappresentante di Forza Italia crede "fermamente che il confronto e la collaborazione tra diversi livelli istituzionali siano fondamentali per affrontare le sfide che riguardano il nostro territorio. Solo lavorando insieme possiamo valorizzare le eccellenze culturali, sostenere le realtà imprenditoriali e associative locali, e garantire ai cittadini servizi sempre migliori. Il bene comune deve prevalere sulle logiche di parte, la politica responsabile richiede che si lavori per il territorio, lasciando da parte polemiche e sterili contrapposizioni. Ogni istituzione deve fare la propria parte per supportare le imprese, le associazioni e i cittadini che guardano a noi con fiducia". Fiera, aeroporto, sanità: i temi per lavorare insieme non mancano di sicuro.