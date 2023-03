’ColtivaLavoro’, meeting sul diritto per gli addetti agricoli

Si svolgerà domani alla Fondazione ’Dino Zoli’ di viale Bologna 288, dalle 9 alle 13, la prima edizione del convegno ’ColtivaLavoro’, organizzato da ’ConsulenzaAgricola.it’ e dall’agenzia per il lavoro ’Openjobmetis’, in collaborazione con ’FruitImprese’ e con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Forlì. Pensato per fare il punto sulla situazione giuslavoristica del comparto agricoltura in Italia, il convegno nasce con l’intento "di diventare un punto di riferimento per le aziende del settore per quanto riguarda la natura, la disciplina e l’evoluzione del lavoro che caratterizza la giurisprudenza dell’ambito agroalimentare italiano".

Tra le tematiche che verranno esposte dai vari esperti di diritto, la responsabilità e gli obblighi dei datori di lavoro agricoli nella gestione del personale e argomenti specifici e tecnici come "colpa di organizzazione, staff leasing, extracontingentamento e apprendistato in somministrazione e flessibilità".