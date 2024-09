Computer, al via corso base per anziani

È in partenza un corso base di computer, finanziato con i fondi del Ministero del lavoro e della Regione, il corso è gratuito e si svolgerà presso il Gibs, lo spazio giovani a Fratta Terme in via Loreta 233, ogni lunedì alle 20 dal 16 settembre. Obiettivo del corso, aperto a tutti ma rivolto specificatamente ai più anziani, è quello di insegnare agli utenti a navigare, proteggersi dai pericoli e sfruttare ogni opportunità, eliminando paure e falsi miti. Per partecipare è necessario iscriversi chiamando lo 0543 67379 e portare il proprio computer.