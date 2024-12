Comune, invariata l’Imu. E supporto agli esercenti

Il Comune punta sulla continuità fiscale e su nuove opportunità di partecipazione amministrativa con le misure presentate ieri in commissione. Tra queste c’è il mantenimento delle aliquote Imu invariate per il 2025 e la proroga dell’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per i dehors dei pubblici esercizi. In merito a quest’ultimo capitolo, l’Amministrazione ha scelto di proseguire su una linea già intrapresa negli anni scorsi. "Questa è una misura che abbiamo adottato prima del Covid – sottolinea l’assessore al bilancio Vittorio Cicognani –, un’agevolazione finalizzata alla crescita e alla rivitalizzazione del nostro centro storico".

Anche sul fronte fiscale non ci saranno modifiche ai tassi dell’Imposta Municipale Unica per il prossimo anno. "La decisione – conclude l’amministratore – di mantenere invariate le aliquote per il 2025 corrisponde, di fatto, a una minore spesa per i cittadini, perché non si tiene conto dell’inflazione".

Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione della figura del consigliere comunale delegato. "Questo nuovo ruolo – spiega l’assessora al Pnrr e servizi al cittadino Emanuela Bassi – viene introdotto con modifica dello statuto comunale, prevedendo l’inserimento di un nuovo articolo, il 32 bis, che istituisce la possibilità per il sindaco di assegnare lo sviluppo di una determinata progettualità, senza che siano riconosciuti indennità o emolumenti. Si tratta di un provvedimento molto importante e un’opportunità preziosa per i nostri consiglieri, per interessarli direttamente all’attività amministrativa attraverso un loro maggiore coinvolgimento e una più ampia partecipazione".