"Con le transenne in centro è meglio"

Cinzia Orioli considera i monopattini dei "mezzi pericolosi" e spende parole di elogio per i tentativi di regolamentarne l’uso fatti negli ultimi mesi: "Tempo fa li vedevo tutti i giorni spostarsi ad alta velocità sotto i portici, poi con le transenne e i cartelli di divieto la situazione è migliorata". Cinzia individua nelle norme appena entrate in vigore la giusta prosecuzione di quei tentativi: "Le nuove regole sono corrette, perché comunque parliamo di un mezzo di locomozione che spesso non viene guidato con la dovuta accortezza. Molti fanno sorpassi rischiosi, non rispettano i limiti e vanno a zig zag nel traffico. L’assicurazione e il casco servono".