Concerto di Natale per aiutare la Caritas: il ricavato andrà a madri e bimbi in difficoltà

La Caritas di Forlì-Bertinoro propone martedì alle 21 nell’Abbazia di San Mercuriale, in piazza Saffi, il Concerto di Natale con il Coro San Filippo Neri, diretto dal maestro Paolo Bacca, e la partecipazione degli studenti dal Liceo artistico e musicale Canova. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto ai progetti di accoglienza promossi dalla Caritas a favore di donne, madri e bambini (Iban per donazioni: IT98M0854213200000000077081). "Attualmente – afferma il direttore della Caritas, Filippo Monari – le nostre strutture ospitano 25 donne e 17 bambini provenienti da Tunisia, Ucraina, Africa Orientale e Italia, ai quali vengono offerti supporto per l’ottenimento dei documenti, corsi di alfabetizzazione di base, assistenza per le iscrizioni scolastiche e per attività ludiche destinate ai bambini". Sarà inoltre possibile sostenere la raccolta fondi a favore del Romagna Bio-Distretto, un consorzio bio agricolo situato nella Val Bidente che ha subito ingenti danni a causa degli eventi naturali degli ultimi due anni. La Caritas segnala anche il bisogno di volontari, uomini maggiorenni, disponibili nelle ore serali e/o notturne per l’alloggio di senza fissa dimora. Per info segreteria@caritas-forli.it.

a.r.