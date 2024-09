Concorso ’Fabroni’. Premiati i migliori poeti

Si è svolta sabato scorso a Tredozio la premiazione dell’ottava edizione del concorso di poesia dedicato alla poetessa ottocentesca Maria Virginia Fabroni e intitolato ‘Il valore di una nuova amicizia’. L’edizione 2024, indetta come ogni anno dal Comune di Tredozio, è stata vinta dalla scrittrice di origine molisana, ma residente a Imola, Maria Mancino, con la poesia ‘Lungo la vita’; seconda classificata Annamaria Gazzarin di Follina (TV), con ‘Per te’; terzo classificato Livio Billo con ‘Piove’. La sezione under 20 premio ‘Lorenzo Bosi’ (dedicata all’ideatore della manifestazione, molto amato a Tredozio e scomparso prematuramente nel maggio 2023, mentre era vicesindaco) è stata vinta dal friulano Elia Trentin, studente di Manzano, con il componimento ‘Il germoglio’. La seconda classificata è Emma Villa, tredoziese, con la poesia ‘Silenziosamente’; terzo un giovanissimo poeta di Formia, di soli 9 anni, con ‘Gli amici nell’infinito’.

La giuria della manifestazione, composta da Gloria Fabbroni, Mauro Gurioli, Stefano Moraschini, Pasquale Quaglia, Patrizia Ravagli, Alessio Sangiorgi, Simona Vietina, ha assegnato le menzioni speciali a: Alessandra Caron, Emanuel Fatello, Stefania Iaquinta, Felicia Marotta e Angela Mazzanti. La manifestazione è stata aperta dal saluto del sindaco, Giovanni Ravagli, e si è svolta presso l’ex Centro visite del Parco nazionale, in via Fabroni, in sostituzione della suggestiva cornice dello storico palazzo Fantini, reso inagibile dal sisma dello scorso settembre che ha colpito il paese.

Per il sindaco Ravagli "la manifestazione culturale valorizza la storia e la figura di un’illustre concittadina, arricchendo anche un caratteristico angolo del paese con le poesie classificate prime". Infatti, le poesie vincitrici delle otto edizioni sono scritte su altrettante ceramiche e appese in un borghetto al coperto nel centro storico del paese.

Quinto Cappelli