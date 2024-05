Contraffazione, blitz a Galeata. Sequestrati 10mila pezzi

Diecimila pezzi finiti sotto sequestro da parte della Guardia di finanza di Forlì in punto vendita di Galeata. Denunciati i due titolari.

È il sunto di un’operazione delle fiamme gialle del comando provinciale di piazza Dante, che ha coinvolto successivamente anche Cesenatico e Mercato Saraceno.

Nel paese della ValBidente i militari hanno sigillato 10mila articoli soprattutto di materiale elettrico, che secondo i riscontri degli inquirenti sarebbero risultati "contraffatti", o comunque "non conforme alla normativa vigente in quanto privo della marcatura CE e, dunque, potenzialmente pericoloso, commercializzati in violazione delle norme del codice del consumo". I titolari sono stati indagati per l’ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi.

Ma non è tutto. A Cesenatico i finanzieri hanno denunciato un commerciante e sequestrato, in due distinti punti vendita, oltre 700 articoli, tra i quali svariati capi d’abbigliamento "recanti il logo contraffatto di una nota griffe, nonché bigiotteria e portachiavi privi dei previsti requisiti di sicurezza, ritirandoli dal mercato in quanto potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori". Altro intervento a Mercato Saraceno, dove le fiamme gialle hanno denunciato un altro operatore e sequestrato di circa 100 paia di occhiali da sole "recanti il logo contraffatto di un noto marchio". "I controlli – sottolinea la Gdf – mirano a combattere la contraffazione e a garantire una protezione ai consumatori".