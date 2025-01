Controlli, un arresto e 2 denunce

Servizi straordinari di controllo del territorio, negli orari di maggior afflusso, nelle zone commerciali e di ritrovo e lungo la via Emilia da parte dei carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare e delle stazioni di Forlimpopoli e Bertinoro. Un arresto e due denunciati è il bilancio dell’operazione.

L’arresto è per il furto in un supermercato di Forlimpopoli: un uomo s’era impossessato di prodotti alimentari e bottiglie di superalcolici, occultandoli in uno zaino; refurtiva di 200 euro, restituita alla parte lesa. Sempre per furto in un market è scattata una denuncia; la seconda è invece relativa a un giovane per spaccio di cocaina.