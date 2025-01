Corsi, laboratori e mostre alla mesticheria Manoni

La sua vetrina è illuminata dal lontano 1830, prima in via delle Torri all’ombra del magnifico glicine e poi, dal 2017, in corso Garibaldi. La Mesticheria Manoni è senza dubbio uno dei negozi più antichi di Forlì, capace di resistere al tempo e alle avversità grazie a una formula vincente: "Diversifichiamo con tante proposte e attività – spiega la titolare Romana Baldassarri –. Non ci limitiamo alla vendita dei nostri prodotti di belle arti e per il fai da te, ma anche sulla consulenza diretta e su tante attività: mostre culturali, esposizioni di artisti locali in vetrina e tantissimi corsi e workshop".

Ricchissima la programmazione. Si parte il lunedì con il corso di decorazione del mobile (orario 10-16), si prosegue il martedì (dalle 16 alle 18) con le lezioni di pittura ad olio e con il laboratorio di riciclo creativo, per passare al mercoledì e al venerdì, quando i si dedica al disegno e all’acquerello. In cantiere ci sono anche lezioni di ceramica e macramè, decorazione del vetro e calligrafia. Tante anche le proposte per i più piccoli: il lunedì dalle 17 alle 19, ad esempio, c’è il laboratorio artistico per bambini dai 6 agli 11 anni e il mercoledì alla stessa ora il corso di disegno. Apprezzatissimo, il sabato pomeriggio, il corso per imparare a realizzaremanga, i celebri fumetti giapponesi. "L’idea – racconta Romana – è quella di dare la possibilità ai ragazzi di cimentarsi in un’attività interessante mentre i genitori trascorrono qualche ora passeggiando per il centro. Abbiamo un centro storico bellissimo e facciamo del nostro meglio per valorizzarlo con il nostro lavoro. Di questi tempi la situazione è difficile, ma noi resistiamo e stiamo già pensando a una bella festa per il duecentesimo compleanno".