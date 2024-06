Corsini ’fra la gente’

La Notte Celeste colora il fine settimana di Fratta Terme con un variegato programma di iniziative che si svolgeranno da questa sera fino a domani. L’appuntamento è promosso dalla Regione Emilia Romagna per valorizzare i centri termali del territorio. Le terme al momento sono chiuse, dopo l’alluvione devastante di maggio dello scorso anno, e sono in cerca di un compratore che possa riportarle all’antico splendore, dopo il fallimento della società proprietaria. In piazza Colitto, a partire dalle 19 di questa sera, ci saranno ‘Le pulcette’, il mercatino dei bambini a cura del comitato genitori di Fratta Terme. Gli adulti, intanto potranno gustarsi l’Aperitivo della Notte Celeste, con i vini delle cantine di Bertinoro, o curiosare nel banco dei libri sulle tecniche di miglioramento psicofisico a cura di Elia Tropeano. Ci sarà anche la possibilità di cimentarsi in rompicapo, giochi da tavolo classici e moderni, sfide di abilità, con l’obiettivo non solo di vincere, ma di scoprire il gioco come attività sociale creativa e capace di stimolare la collaborazione fra i partecipanti. Stuzzicante la proposta per la cena, con il pic-nic disteso, organizzato dalla Pro loco di Fratta Terme: a disposizione cestini gustosi curati da Orto Mio, Piadina delle Terme, pizzeria Notte e Dì. Il costo del cestino è di 15 euro (10 euro per i cestini dei bambini). Alle 21 l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, presenterà il suo libro ‘Fra la gente’ (Ed. Minerva). Insieme a lui ci sarà la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni.

La serata si concluderà alle 22 con le proiezioni di ‘Animare’, il festival dei cortometraggi di animazione giunto alla 13ª edizione. Per partecipare al pic nic o alla giuria di animare è possibile prenotarsi nel sito visitbertinoro.it. Domani l’animazione continua nella piscina comunale di Fratta, via Superga, dove, a partire dalle 17,30, si potrà gustare l’aperitivo celeste.

ma.bo.