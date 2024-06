Corso per formare ‘Walking leader’

L’Ausl Romagna, in collaborazione con il Servizio di medicina dello sport e il dipartimento di cure primarie, con il patrocinio del Comune di Predappio, organizza un corso di formazione gratuito per diventare ‘Walking leader’, ovvero conduttore di gruppi di Cammino per la salute. "L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è formare persone con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino, con diverse caratteristiche (passo veloce, medio o lento, in piano o con dislivelli)". Il Walking leader organizza le camminate, sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza del gruppo, garantisce la continuità dell’attività. Si tratta di un importante appuntamento organizzato in collaborazione con la Casa della Comunità di Predappio, nell’ambito del Piano regionale della prevenzione.

Il corso teorico-pratico si terrà sabato 15 giugno dalle 9 alle 13, presso la Sala Europa di via Marconi, 17 a Predappio (iscrizioni al seguente link: https://forms.office.com/r/ZNtYRk3DnJ o inviare una mail a promosalute.fo@auslromagna.it oppure chiamare il numero 331.1371209 in orario d’ufficio, si consiglia iscrizione per posti limitati.

