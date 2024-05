Corte San Ruffillo, premio per l’ospitalità eccellente

Corte San Ruffillo ha ottenuto il Best Wine Star 2024 nella categoria Hospitality.Il premio, conferito presso il Palazzo del Ghiaccio domenica 19 maggio a MIlano, è un riconoscimento all’eccellenza dell’accoglienza offerta dall’agriresort biologico di Dovadola ai suoi ospiti, unendo sapientemente tradizione e innovazione. Commenta Luca Bosi, titolare insieme alla compagna Sara Vespignani, presente ai tre giorni della fiera: "Siamo onorati e felici di ricevere questo premio così importante. Rappresenta un attestato di stima per il lavoro che svolgiamo con passione e dedizione ogni giorno. Il nostro obiettivo è offrire agli ospiti un’esperienza unica e indimenticabile, fatta di autenticità, calore umano e contatto con la natura".

L’agriturismo offre una vasta gamma di servizi, tra cui spiccano i soggiorni nelle sue 14 stanze in pietra, gli eventi privati e aziendali per piccoli e grandi gruppi, la produzione di composte di frutta, olio extravergine di oliva e vino. Aggiunge Bosi: "Crediamo che l’ospitalità sia un’arte che si basa sull’ascolto, sull’empatia e sulla capacità di creare un legame autentico". Il Best Wine Star 2024 nella categoria Hospitality rappresenta un nuovo traguardo per Corte San Ruffillo. A coronamento di un mese ricco di successi, solo qualche giorno prima la struttura aveva ricevuto un altro prestigioso riconoscimento: la menzione ‘Commended all’International Wine Challenge (IWC) 2024’. Questo premio, conferito a Londra da una giuria internazionale, conferma l’eccellenza dei vini prodotti dall’agriturismo e la sua capacità di distinguersi a livello internazionale. Conclude Sara Vespignani: "Siamo entusiasti di aver ricevuto questo riconoscimento. La menzione IWC si aggiunge al premio Best Wine Star 2024 nella categoria Hospitality, confermando il nostro impegno nella valorizzazione del territorio e nella produzione di vini di alta qualità".

Quinto Cappelli