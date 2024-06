"Forlì ha spinto. Stefano Cavedagna in Europa"

In casa Fratelli d’Italia sono soddisfatti per l’ottimo risultato ottenuto alle europee: aver eletto Stefano Cavedagna a Strasburgo con un importante contributo degli elettori di Forlì-Cesena. "È il primo romagnolo di destra all’Europarlamento – commentano Alice Buonguerrieri, parlamentare e presidente provinciale di FdI, e Luca Bartolini, coordinatore nel Forlivese –. Siamo infatti la seconda provincia dopo Bologna per preferenze". I due rappresentanti sottolineano anche la crescita del 4% del partito registrata alle europee rispetto alle politiche del 2022. "Traguardi di questa portata – sottolineano i due esponenti di Fdi - non arrivano casualmente ma sono la conseguenza della credibilità di Giorgia Meloni, della operatività del Governo nonché di una presenza costante sul territorio, facendo politica tra la gente, confrontandosi con i cittadini sui temi che stanno loro a cuore".

Archiviato il risultato, si volge già lo sguardo al prossimo impegno elettorale: le regionali in autunno. "Rimaniamo in campo per mandare finalmente a casa questa scandalosa giunta regionale di sinistra".