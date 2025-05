'Cronisti in classe', ecco i ragazzi premiati

Forlì, 26 maggio 2025 - E' giunta al termine la ventesima edizione dell'iniziativa del Carlino Cronisti in classe, che ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole medie di Forlì e del comprensorio, i quali, nel corso dell'anno, hanno inviato in redazione veri e propri articoli di giornale che sono stati pubblicati sulle pagine del quotidiano.

Cronisti in classe, premiazione a Forlì

Il primo premio in assoluto è andato alla scuola media Orceoli: i ragazzi hanno ricevuto dal Carlino un buono Comet da 300 euro e biglietti per il Brn Village di Forlimpopoli (quest’ultimo regalo ha accomunato tutte e tre le scuole che sono salite sul podio). La medaglia d’argento, va all’istituto comprensivo della Valle del Montone, ha ricevuto un buono da 130 euro, con i complimenti del vicesindaco Massimo Facciani, presente alla cerimonia. Terzo in classifica, l’istituto comprensivo di Civitella che ha ricevuto un buono Comet da 100 euro: a congratularsi con loro in nome dell’amministrazione, la vicesindaca Stefania Marchi. Poi è il turno dei quarti posti ex aequo, a partire dalla scuola ‘Benedetto Croce’ e dalla ‘Camelia Matatia’. Tra i quarti in classifica sono numerosi anche i premi speciali voluti dagli sponsor che hanno particolarmente apprezzato alcuni specifici articoli degli studenti. Cristina Valgimigli, in rappresentanza di ‘Accademia Perduta/Romagna Teatri’, ha regalato biglietti omaggio per la prossima stagione del teatro Diego Fabbri e del Piccolo ai ragazzi della ‘Caterina Sforza’ per la loro recensione dello spettacolo ‘P come Penelope’, letta sul palco dal giovanissimo Edoardo Marzelli; il direttore e la presidente di Alea, Gianluca Tapparini e Simona Buda, hanno donato un buono da 300 euro da spendere in materiale didattico sia alla scuola media ‘Zangheri’ che alla ‘Marinelli’ di Forlimpopoli. Infine, Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, ha regalato cappellini e gadget e un buono per una giornata in fattoria ‘La Capanna Del Drago’ a Forlì ai ragazzi della scuola media di Modigliana, accompagnata anche dal sindaco del paese Jader Dardi, che ha voluto portare il suo saluto ai ragazzi.

Partner fondamentali per la buona riuscita dell'iniziativa sono stati: Confcooperative, Coldiretti, Alea Ambiente, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Forlì Ambiente, Centrale del Latte, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Avis Forlì