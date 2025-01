"Culture diverse?. Parliamone"

"Questa zona richiama molto anche realtà cosmopolite di altre città. Qui non ci sono nazionalità straniere che si spostano, ma persone che risiedono e lavorano. Di conseguenza ci sono anche molte attività economiche come i money transfer, i negozi etnici che animano la via e la zona". Questa la descrizione di Giovanni Dothel, residente in via Cantoni e referente dell’associazione ‘Pensiero e Azione’ che svolge attività all’interno della galleria Mazzini e spiega: "Bisogna creare momenti di incontro e scambio. Parlando con le persone ci si viene incontro e si possono risolvere problemi, come quelli legati alle diverse abitudini o culture".