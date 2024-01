Da Santa Sofia a Londra: la scalata al successo del Gin Cabala

E’ stato assegnato al Gin Cabala nato da un’idea di due amici di Santa Sofia, Alessandro Neri, cantiniere presso aziende del Rabbi e del Bidente e Mattia Peperoni elettricista all’aeroporto di Forlì, il premio ‘World Drinks Awards’, un riconoscimento di caratura mondiale che si svolge annualmente a Norwich (Regno Unito) assegnato da una giuria internazionale.

L’etichetta Gin Cabala ha ricevuto la medaglia di bronzo per il metodo London Dry. "Un risultato assolutamente sorprendente, praticamente un sogno – commentano i due amici – considerando che siamo partiti da appena dieci mesi".

Il Gin Cabala è nato da un’idea dei due amici, entrambi di 37 anni originari di Santa Sofia.

"Durante il Covid – aggiungono – abbiamo iniziato un approfondimento per quanto riguarda i gin, e da lì è partita l’idea della realizzazione di una nostra etichetta con tutte botaniche territoriali della prima collina romagnola. La partenza ufficiale però è avvenuta per scommessa: ‘Se l’Italia vince gli Europei di calcio partiamo ufficialmente’, un po’ per scherzo, ma quegli Europei, contro ogni pronostico, li abbiamo vinti d’avvero, quindi la promessa è stata mantenuta. Cabala per noi fa riferimento ad un gesto, un movimento o una situazione che serve per portare la buona sorte dalla nostra parte. Gesti che abbiamo mantenuto per tutto il periodo degli Europei e che hanno portato fortuna. Da qui è partito tutto il progetto, innanzitutto la ricerca delle botaniche, che abbiamo selezionato meticolosamente dalle prime colline del nostro territorio, immerso nello splendido Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, tutte rigorosamente autoctone cercando di trasferire nella bottiglia ciò che il nostro territorio ci ha donato".

E ancora: "La ricerca della distilleria è stata lunga e complessa, ma ci ha ripagato portandoci a L’Aquila, nella ‘Distilleria 67/100’, che ha ripagato la nostra curiosità e continua ricerca della ricetta perfetta. L’impianto di distillazione usato è stato realizzato dalla Barison Industry, eccellenza italiana del settore e favorisce il processo di distillazione rendendolo particolarmente adatto per produrre con metodo London dry. Un alambicco che distilla a bagnomaria, con cestello per non rovinare le botaniche più delicate. In uscita, tenuto solo il cuore del distillato, viene portato a graduazione con acqua sorgiva, aumentando ulteriormente la purezza del distillato".

Molta attenzione i due santasofiesi l’hanno dedicata anche alla scelta della bottiglia (100% vetro riciclato con tappo in sughero e carboni attivi) ed anche le etichette sono incollate e numerate a mano singolarmente rendendo ogni pezzo unico.

"Il gin rimane morbido e secco al palato con il suo mix di botaniche floreali e balsamiche che conferisce al distillato un carattere ben distinto e riconoscibile. Il nostro gin – concludono – è ancora spiccatamente territoriale e locale, prodotto in piccoli lotti e distribuito direttamente dai produttori".

Info: www.gincabala.it.

Oscar Bandini