Decisivi per l’alluvione: ora i Comitati alla prova

Le ultime elezioni dei comitati di quartiere si sono tenute il 26 ottobre 2021 e ora tutte le cariche sono in scadenza. Le nuove votazioni avranno luogo il 30 marzo. Un giorno che per alcuni rappresenterà una conferma, mentre per altri segnerà un turn over. Il territorio forlivese è suddiviso in 21 comitati in riferimento a specifiche maxi aree. Se le elezioni di quartiere, in passato, sono sempre state poco partecipate (l’affluenza al voto fu inferiore al 7%, comunque aumentata rispetto alla volta precedente): quest’anno le cose potrebbero andare diversamente. L’alluvione ha messo inevitabilmente in luce le reali potenzialità dell’organismo. In particolare, a spiccare è stata l’organizzazione interna ai quartieri più colpiti, Romiti e San Benedetto (nella foto, la distribuzione di sacchetti di sabbia), dove i volontari dei comitati sono stati i primi a rimboccarsi le maniche, riuscendo ad agire prima (e talvolta meglio, anche grazie alla profonda conoscenza delle strade e delle vie sommerse) della macchina dei soccorsi.

Le elezioni dei comitati, lo ricordiamo, non hanno nulla a che fare con la politica, almeno formalmente: è vietato organizzare liste e presentarsi coi simboli dei partiti. Ma di fatto potrebbero rappresentare un termometro importante. Basti ricordare le numerose polemiche. E si pensi a coloro che sono passati dai quartieri per approdare al consiglio comunale: gli ex coordinatori Alessandro Gasperini (Pianta-Coriano-Ospedaletto) e Loretta Poggi (San Benedetto) per il Pd, mentre in Forza Italia c’è Vinicio Pala, anche lui ex consigliere del quartiere Pianta-Coriano-Ospedaletto.