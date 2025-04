‘Di Strada in Strada’, ecco le anteprime

La Pro loco e il Comitato Rias di Santa Sofia hanno tolto il velo sull’anteprima della 34ª edizione di ‘Strada in Strada’, il tradizionale festival di arti performative, circo, teatro e musica. "Nato nel 1992, il festival continua a trasformare strade, piazze e scorci naturali in palcoscenici a cielo aperto – dicono gli organizzatori –, portando il teatro urbano, la musica e la magia circense nei luoghi più suggestivi di Santa Sofia, Spinello, Corniolo e Ridracoli. Un’occasione per riscoprire la bellezza e l’energia di una terra autentica, quella della Romagna Toscana fatta di paesaggi straordinari, piccoli borghi e accoglienza".

L’evento cresce di anno in anno tanto che recentemente una delegazione della Pro loco guidata dalla sindaca Ilaria Marianini è stata ascoltata in una seduta della commissione cultura della Camera dei Deputati finalizzata alla promozione e al sostegno del teatro di strada. Non a caso il festival bidentino rientra nel carnet dell’Associazione nazionale Arti Performativa e della rete United for Busking, che hanno l’obiettivo di promuovere le arti di strada.

"‘Di Strada in Strada’ è in calendario quest’anno dall’11 al 15 agosto, in collaborazione con le Pro loco di Spinello e Corniolo – precisano i volontari - e durante la manofestazione i centri si animano di spettacoli e performance dal vivo, con artisti e artiste internazionali e con una partecipazione diffusa che trasforma strade e piazze in spazi di condivisione creativa. Il pre festival è previsto domenica 15 e sabato 21 giugno tra Ridracoli, centri vicini e Santa Sofia, con giornata interamente dedicata alle arti performative in uno dei luoghi più iconici del territorio".

Si comincerà in tarda mattinata all’agriturismo ‘Il Molino’ con lo spettacolo musicale interattivo ‘Electrotarocchi’ del duo Electrotruffa. Nel pomeriggio la diga di Ridracoli si animerà con musica e incursioni circensi della compagnia Uscita di Emergenza, seguite da una parata e da uno spettacolo site-specific a cura della Compagnia dei Folli sul coronamento della diga. In serata, l’apericena musicale all’albergo ‘Il Palazzo’ chiuderà il cerchio prima del gran finale: lo spettacolo In Fabula della Compagnia dei Folli, nella piazza di Biserno, antistante il Ristorante ‘La Vera Romagna’ tra atmosfere fiabesche e narrazione visuale.

Sabato 21 giugno a Santa Sofia alle 21.30 in piazza Matteotti, andrà in scena lo spettacolo clou Arcano, firmato dalla stessa Compagnia dei Folli; performance di circo-teatro musicale che fonde tradizione e innovazione, capace di trasformare lo spazio urbano in un racconto visionario. A seguire, la compagnia guiderà il pubblico in una parata nel Parco fluviale, fino allo stand della Pro loco in zona Milleluci, dove musica, convivialità e sapori locali accompagneranno il pubblico fino a tarda sera. Contatti www.distradainstrada.com - @distradainstrada.