DiaLogos, al via la mostra ’diffusa’ degli studenti

Prende il via domani la mostra ‘diffusa’ dedicata ai prodotti artistici realizzati da adolescenti e preadolescenti di Forlì, Castrocaro e Dovadola in seno ai laboratori creativo-espressivi ‘Re-visioni’, nell’ambito del progetto ‘In-Tessere Futuro’, ideato dalla cooperativa DiaLogos di Forlì e finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Oltre 50 ragazzi e ragazze, tra 13 e 17 anni e di varia origine culturale, hanno dato vita a lavori in stili differenti, riflesso dei diversi modi di sentire. DiaLogos ha proposto un percorso sulle emozioni, su quello che sta più a cuore nel proprio presente, sulle aspirazioni e speranze rispetto al futuro: indagini interiori stimolate da testi poetici e albi illustrati forniti dalla biblioteca comunale ‘Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I partecipanti hanno tradotto le poesie in fotografie e le fotografie in opere pittoriche.

A guidare i baby artisti le operatrici Monica Padurean, pittrice, ed Elena Liscio, fotografa e videomaker. "Tema degli elaborati la natura, l’analisi psicologica e la ricerca di una propria identità composita e complessa, che si caratterizza ben oltre gli sterili pregiudizi verso adolescenti e preadolescenti" spiegano. Hanno collaborato l’Istituto Comprensivo Valle del Montone, che ha ospitato due laboratori, coinvolgendo studenti delle medie a Castrocaro e Dovadola, e il Centro per la Pace ‘Annalena Tonelli’ di Forlì, sede del terzo laboratorio, a cui hanno partecipato giovani forlivesi delle superiori, nell’ambito delle attività per l’estate 2024 proposte da DiaLogos. Il gran numero di opere prodotte saranno rese fruibili in tre sedi sedi distinte: il Centro per la Pace, che ospiterà gli elaborati dal 16 al 20 dicembre; la scuola media di Dovadola, dal 17 al 23; infine il Pala Romiti, il 21 dicembre, in occasione della manifestazione ‘Angeli in coro’ tradizionale appuntamento natalizio organizzato, tra gli altri, dalla scuola media di Castrocaro.

Francesca Miccoli