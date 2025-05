Diga di Ridracoli, risorsa da conoscere

Romagna Acque – Società delle Fonti SpA, l’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena, l’Associazione Idrotecnica Italiana e Itcold organizzano venerdì 6 giugno al Centro operativo di Capaccio (Santa Sofia), nell’ambito del Dams & Reservation (EurCold), la giornata di studi ‘La diga di Ridracoli, una risorsa per il territorio’.

A partire dalle 9 interventi su gestione idrica, tutela del territorio, infrastrutture e innovazione, mentre nel pomeriggio, visita tecnica guidata alla diga di Ridracoli. Per la visita alla diga è obbligatorio indossare scarpe antinfortunistiche.

"Si tratta di un’occasione unica per conoscere da vicino – commenta il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè (foto) – una delle infrastrutture idriche più importanti della Romagna e da sempre al centro degli studi, dei controlli e delle iniziative da parte degli ingegneri e tecnici provenienti dall’Italia oltre ad essere meta di numerose delegazioni estere".

La partecipazione è gratuita e per gli ingegneri partecipanti al seminario saranno attribuiti 3 Cfp (crediti professionali) e 2Cfp per la visita in diga. La partecipazione è gratuita. Iscrizioni: ingegneri (www.isiformazione.it), altri partecipanti (www.romagnacque.it/dam-day-2025). o.b.