Dodici i vincitori di un viaggio studio

Nella provincia di Forlì-Cesena, 12 ragazzi partiranno nei prossimi mesi per viaggi studio internazionali sostenuti da progetti Intercultura. Tutti gli studenti in partenza sono stati invitati il 26 maggio scorso a partecipare a un momento molto emozionante che li ha visti coinvolti insieme alle proprie famiglie. Nella Sala dei Quadri presso il Comune di Bertinoro, durante l’incontro, hanno ricevuto la pergamena attestante la vincita del programma Intercultura. A presenziare l’evento vi erano, in rappresentanza delle istituzioni, la Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e l’Assessore alla Cultura e Inclusione del comune di Cesena Carlo Verona; Nicole Vignoli, presidente del centro locale di Forlì-Cesena e altri volontari dell’Associazione. "Ospitare la consegna degli attestati di Intercultura in Comune a Bertinoro è stato un grande piacere – dichiara la Sindaca Gessica Allegni –. Voglio complimentarmi con l’associazione per il grande lavoro che svolge portando avanti progetti di scambio tra ragazzi e famiglie di diversi Paesi e contribuendo così a favorire la cultura del dialogo e della pace, una necessità vera del tempo in cui viviamo. Bertinoro è la città dell’ospitalità e in questo genere di iniziative crediamo moltissimo. Ci auguriamo di poter collaborare ancora con Intercultura e realizzare insieme, in futuro, percorsi formativi per i ragazzi del nostro territorio".

ma.bo.