Domani arriva il ministro Urso

Domani il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (foto) sarà a Forlì per incontrare i rappresentanti delle associazioni di categoria e i presidenti delle Camere di commercio della Romagna. All’appuntamento nella Sala Bonavita della Camera di Commercio ci sarà anche il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e l’incontro è aperto anche gli amministratori locali. "Sarà un tavolo operativo tra pubblico e privato – spiega Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia –. Alluvioni e frane hanno colpito duramente le imprese e la conta dei danni si sta delineando con più precisione, così come le necessità delle aziende. L’incontro sarà l’occasione per un confronto sulla situazione delle imprese colpite dal maltempo e sui provvedimenti governativi che aiuteranno queste a rialzarsi".

Buonguerrieri poi rimarca che il Governo "si dimostra vicino coi fatti al nostro territorio, continuando a essere costantemente presente coi suoi ministri e viceministri. Uno spirito concreto e operativo, così come siamo noi romagnoli".