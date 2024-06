Domani in edicola. Speciale ’Cronisti in classe’

L’avventura di Cronisti in Classe non è finita con la premiazione che si è tenuta nei giorni scorsi al teatro Diego Fabbri, infatti il percorso continua grazie all’inserto speciale che uscirà in allegato all’edizione di domani del Carlino. L’iniziativa, arrivata alla sua 22ª edizione, anche quest’anno ha ottenuto un grande successo, coinvolgendo decine di scuole medie di Forlì e del comprensorio le cui classi si sono trasformate per l’occasione in vere e proprie redazioni: gli studenti, con il prezioso aiuto dei loro insegnanti, hanno realizzato degli articoli di giornale su temi di attualità e non solo, a partire anche da momenti di dibattito e di lettura dei quotidiani; quei testi sono stati pubblicati a cadenza regolare sul quotidiano, insieme alle notizie del giorno. I testi sono stati tutti letti e valutati dalla redazione e da due giurati speciali, Gabriele Zelli e Marco Viroli, fino ad arrivare alla premiazione che ha visto trionfare al primo posto la scuola media Mercuriale, seguita dalla Orceoli, mentre il bronzo è andato alla Zangheri. Queste scuole, così come tutte le altre che hanno preso parte all’iniziativa, hanno ricevuto premi non solo dal Carlino, ma anche dagli sponsor, preziosissimi compagni di viaggio: Confcooperative, Coldiretti, Alea Ambiente, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Forlì Ambiente e La Bcc ravennate forlivese e imolese. Tanti, quindi, i regali speciali per le classi che hanno affrontato argomenti particolarmente apprezzati dagli sponsor: dalla gita in fattoria promossa da Coldiretti al buono spesa per materiale didattico di Alea, sino ai mini-abbonamenti per spettacoli teatrali di Accademia Perduta. E poi borsine per tutti con i prodotti della cooperazione e i gadget di Forlì Ambiente.

Il vero premio, però, è stato poter vedere i loro alavori pubblicati e festeggiare insieme, magari con un pizzico di sana competizione, ma soprattutto con molta voglia di divertirsi. Tutte queste emozioni si potranno rivivere sfogliando, domani, le pagine dell’inserto che racchiude una selezione di articoli elaborati dai ragazzi nel corso di questo anno scolastico, oltre alle foto della premiazione e alle parole degli sponsor che hanno affrontato con i ragazzi temi significativi, come l’importanza di un’informazione corretta e consapevole, le sfide legate alla sostenibilità ambientale e il nodo dei conflitti nel mondo: un’occasione per rendere tangibile la memoria di un’esperienza importante che senz’altro i ragazzi conserveranno a lungo.