Dovadola, cena comunitaria per festeggiare i 40 anni di sacerdozio di don Amati

La Festa della Triennale dedicata alla Madonna delle Lacrime di Dovadola raggiungerà il culmine in questo weekend. Oggi dalle 19 nell’Area Feste di piazza Berlinguer, dove si allestisce la Sagra del Tartufo la terza e la quarta domenica di ottobre, si svolgerà la cena comunitaria aperta a tutti e grazie alla collaborazione di vari volontari di associazioni locali, per festeggiare il 40esimo di ordinazione sacerdotale del parroco don Giovanni Amati. Domani è in programma la messa prefestiva alle ore 18 alla Badia. La Festa Triennale si concluderà domenica con la messa alle 11 e la processione alle 16 per le vie del paese con l’immagine della Madonna, presieduta dal vescovo Livio Corazza e l’animazione della Banda di Castrocaro e Terra del Sole. L’epilogo della Triennale prevede un evento straordinario martedì 17 settembre all’eremo di Montepaolo, dove alle 20.30 le monache Clarisse stanno organizzando una veglia di preghiera, in occasione dell’VIII centenario delle stimmate di San Francesco, ricevute alla Verna proprio il 17 settembre 1224.

Quinto Cappelli