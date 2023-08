Dovadola, torna San Bartolo

Dopo tre anni di sospensione causa la pandemia, torna oggi a Dovadola l’antica Fiera di San Bartolo. Il programma non prevede più manifestazioni per tutta la giornata, come avvenne l’ultima volta nel 2019, ma un concerto con ingresso gratuito della Banda di Portico e San Benedetto, alle 20.45 in piazza della Vittoria, organizzato dall’ amministrazione comunale. Il Corpo bandistico di Portico e San Benedetto, diretto dalla giovane Laura Bartolini (foto), eseguirà brani del repertorio classico per bande. Fino agli anni Sessanta, la fiera era caratterizzata dalla compravendita ed esposizione di bestiame proveniente da tutta la valle del Montone e anche da altri paesi. I mercanti di buoi arrivavano perfino dalla Toscana per concludere acquisti importanti. Come ricordano i più vecchi, "i buoi giravano tutti infiocchettati per il paese e andavano poi nel campo sportivo, dove avveniva la premiazione". Una decina d’anni fa, l’antica fiera fu riscoperta dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune e altre associazioni, che organizzarono la Fiera di San Bartolo anche con bancarelle e iniziative sportive, culturali e gastronomiche. Poi è arrivata la pandemia che ha bloccato tutto. Commenta il vicesindaco e assessore alla cultura, Massimo Falciani: "Il prossimo anno speriamo di ritrovare le forze per riscoprire la tradizione, tanto cara ai dovadolesi". La Banda di Portico è legata a Dovadola per due motivi: alcuni suoi elementi sono di Dovadola e per una ventina d’anni il gruppo musicale fu diretto in passato dal maestro Francesco Ronconi di Dovadola.

Quinto Cappelli