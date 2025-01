Droga a Forlì, sequestrati due chili di hashish a spacciatore in centro storico

Forlì, 30 gennaio 2025 – Aveva con sé uno zaino con oltre due chilogrammi di hashish l'uomo di nazionalità pakistana arrestato nella notte tra sabato e domenica dagli agenti delle Volanti. La sostanza stupefacente era divisa in venti panetti; altri 50 grammi della stessa sostanza l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, li aveva nelle tasche dei pantaloni, oltre a 100 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio e tre telefoni cellulari spenti, privi di sim card, risultati rubati.

Gli agenti hanno bloccato il pakistano alle 3.20 della notte tra sabato e domenica, dopo aver notato la presenza di quattro giovani in una zona del centro conosciuta alle forze dell'ordine per una frequente attività di spaccio.

Ad insospettire i poliziotti la presenza dell'uomo, già destinatario della misura del divieto di accesso ai centri urbani in ragione della sua pericolosità. Alla vista degli agenti, il pakistano ha tentato di fuggire, venendo bloccato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per il reato di ricettazione. Il giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.