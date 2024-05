Due quartetti in parrocchia

Otto maestri, due quartetti, per una serata di musica eccezionale. È quanto proposto con l’iniziativa ’Musica maestri!’, stasera alle 20.45 presso la Chiesa di Santa Maria del Fiore (via Ravegnana 92). A promuovere l’iniziativa è la parrocchia di Santa Maria del Fiore, in collaborazione con GenitorInsieme aps. Ad esibirsi saranno i componenti del Metz Quartet, Fabio Freschi (flauto), Paolo Giulianini (oboe), Marco Lugaresi (fagotto) e Filippo Pantieri (clavicembalo), e i Blow Brass, Tommaso Scarpellini (tromba), Costanza Dalmonte (tromba), Elisa Valgimigli (filicorno soprano) ed Emanuele Casadei (trombone). Gli organizzatori rivolgono "un immenso ringraziamento ai musicisti che hanno prestato gratuitamente la loro opera a favore dell’iniziativa". L’ingresso alla serata sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali e al Polo scolastico di Santa Maria del Fiore.