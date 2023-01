È caccia ai posti letto: boom di nuovi studentati

La Forlì universitaria, negli ultimi anni, è in grande fermento, mostrandosi particolarmente attiva e vivace, sia per l’arrivo della facoltà di Medicina che ha arricchito e ampliato il panorama dei corsi di studi, sia per la crescita della domanda di case e stanze per studenti, docenti e ricercatori. L’Amministrazione comunale, la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e le società pubbliche e private stanno affrontando i problemi legati alla scarsità di alloggi a disposizione e, soprattutto, quello relativo ai prezzi degli affitti che si avvicinano a quelli di una grande città.

La nuova destinazione dello storico Hotel della Città, inattivo da diversi anni, va, per esempio, nella direzione giusta: uno studentato che ospiterà ragazzi meritevoli iscritti al Campus cittadino con stanze e spazi per studiare. Inoltre un’ala pensata per ricercatori e docenti per circa un centinaio di posti disponibili (entro il 2026). In più la Fondazione Carisp ha annunciato un’altra futura struttura cittadina da 70-80 posti letto, verosimilmente in centro. E anche i privati si stanno muovendo per rispondere alle pressanti necessità di aree e servizi confortevoli e moderni. Ecco quindi la ristrutturazione di un condominio con appartamenti da affittare a studenti con una formula ‘all inclusive’: un progetto che sta prendendo forma in una struttura di via Carducci a Forlì, situata a circa 400 metri dalla stazione ferroviaria e a breve distanza dalla zona universitaria.

‘Four star’ è il nome del condominio (‘four’, il numero 4 in inglese, riecheggia la prima sillaba della parola ‘Forlì’): di proprietà dell’immobiliare Sansoni, sono in corso lavori di risistemazione che termineranno il prossimo agosto. "Il condomino – spiega Rachele Sansoni dell’omonima immobiliare – sarà dotato di impianto fotovoltaico per complessivi 6 appartamenti separati, per un totale di 42 posti letto e una metratura di circa 700 metri quadrati. Ogni studente avrà quindi una propria stanza con bagno e frigorifero e una zona soggiorno e cucina per momenti di convivialità". Inoltre, nei servizi compresi, un’area lavanderia con asciugatrice, biciclette per gli spostamenti in città e possibilità di un garage con posto auto. "Ma soprattutto – prosegue Sansoni – nel prezzo dell’affitto sono già computate le spese per le utenze, sgravando lo studente dalle incombenze derivate dal disbrigo delle pratiche burocratiche". L’affitto proposto sarà a prezzo di mercato, con valutazione, da parte dell’immobiliare, dei costi delle bollette. "Appartamenti con arredi nuovi, riscaldamento con pompe di calore e sistema di videosorveglianza – precisa – e un badge innovativo e personale per l’apertura delle aree comuni e private". Nel giardino, infine, è previsto un gazebo e un’area verde con alberi e aiuole per momenti di relax e divertimento.

Pubblico e privato, quindi, che cercano di dare una risposta alle richieste degli studenti e delle loro famiglie per vivere con servizi di qualità il periodo universitario. Uno sviluppo che sembra inevitabile, specie se, come recentemente ipotizzato, il corso di Medicina crescerà da 95 a 150 studenti ogni anno.

Gianni Bonali