Ecco ’Appennino in Musica’

Il Comune di Premilcuore e l’Accademia Distretto della Musica annunciano la prima edizione di Appennino in Musica, che si terrà a Premilcuore dal 30 luglio all’8 agosto. Spiega l’animatrice del laboratorio lirico, la nota soprano forlivese Wilma Vernocchi, che taglia il traguardo della 30ª edizione del ‘Seminario di alto perfezionamento canto lirico in Romagna’: "Come l’anno scorso, anche quest’anno studenti e professionisti arriveranno da tutta Italia, ma anche dalla Finlandia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Slovenia, Serbia e da altre nazioni". La direzione artistica è affidata al maestro Pier Luigi Colonna dell’Accademia Distretto della Musica, mentre la Vernocchi sarà affiancata dalla pianista Liisa Pimia di Helsinki, professoressa esperta dell’opera italiana. I partecipanti al seminario risiederanno nella struttura messa a disposizione dal Comune in viale Marconi 10 (info: segreteria@appenninoinmusica.com e 392.2033951). ‘Vacanze in lirica’ rientra nel più ampio progetto Appennino in Musica, grazie a una recente convenzione fra l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Ursula Valmori e l’Accademia Distretto della Musica, presieduta da Anacleto Gambarra, "per favorire lo sviluppo culturale, sociale e turistico del Comune di Premilcuore e dell’Appennino".

q.c.