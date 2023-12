Ecco ’Casa Mia 2’: ospita 20 nonni: "Ha il pregio di essere in centro"

E’ stata inaugurata lunedì pomeriggio, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e degli assessori Giuseppe Petetta e Barbara Rossi, la struttura per anziani ‘Casa Mia 2’, in via Fortis, 16, Forlì. L’edificio già in passato era usato come residenza per anziani, poi, dallo scorso anno, la gestione è stata affidata alla struttura Casa Mia 1 di via Curiel. "Questa seconda struttura – ha precisato Giovanni Benini, dirigente del primo edificio – al momento ospita 16 persone autosufficienti a livello residenziale a cui si aggiungono 4 che frequentano la residenza solo di giorno. Le 11 stanze sono collocate su due piani e, tranne un paio, ospitano tutte due letti. Per quanto riguarda l’altra residenza, stiamo preparando otto posti letto e un’area verde da destinare ai malati di Alzheimer".

Tutto nuovo, dunque, e tanto entusiasmo sia da parte degli ospiti, sia del personale il cui direttore è il giovane e attivissimo Nicolaus Fabian. Il clou del pomeriggio è stato appunto il taglio del nastro e, nell’occasione, oltre al brindisi, gli ospiti hanno cantato ‘Tu scendi dalle stelle’. Non a caso, fra le attività della struttura ci sono la musica e il canto. "Il personale è formato da nove addetti, impegnati nella somministrazione del cibo e nella lavanderia, perché, al momento, il cibo è cucinato a Casa Mia 1". "Questa nuova struttura ha il pregio di essere collocata in centro – ha sottolineato Zattini –. Ci sentiamo più vicini che mai agli ospiti e anche questo è un modo per sentirci parte di una comunità, una rinascita dopo quello che abbiamo dovuto sopportare con l’alluvione". "Sono felice di condividere questo momento – ha aggiunto l’assessora Rossi –. Ringrazio tutti quelli che hanno reso fruibile questa bellissima struttura per far star bene gli ospiti e per far sì che non si sentano soli". Info: 0543.400676.

Rosanna Ricci