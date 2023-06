Ecco gli appuntamenti del Summer Jazz Fest Il 18 luglio evento clou con Fabrizio Bosso

Estate jazz a Santa Sofia. Partirà infatti il 30 giugno la rassegna ‘Santa Sofia Summer Jazz Fest’ promosso dal Comune con l’associazione dai de Jazz Aps, il patrocinio del ministero della Cultura e di Romagna Acque. Primo appuntamento appunto venerdì 30 giugno alle 21,30 al parco fluviale in località Brusatopa-Fiaschetteria sul fiume col Lovesick Duo con Francesca Alinovi (contrabbasso e voce) e Paolo Roberto Pienezza (chitarra e voce).

Poi incontro del noto trombettista Fabrizio Bosso martedì 18 luglio (ore 18) con gli allievi della scuola di musica Roveroni di Galeata e Santa Sofia all’arena del Parco della Resistenza, sul tema ‘Il mestiere del musicista’; quindi sound check del concerto serale. Il grande artista internazionale spiegherà ai giovani allievi le modalità di approccio alla musica fuori dagli schemi tradizionali; alle 21,30 il concerto ‘We Wonder’ del Fabrizio Bosso 4tet: Fabrizio Bosso (tromba), Julian Oliver (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso), Nicola Angelucci (batteria). (interi 20 euro, ridotti 18 e 10 euro; prenotazioni online su Do It Yourself, 349.9503847 [email protected] e Whatsappsms 340.5395208.

Infine, sabato 19 agosto alle 21,30 nella chiesa di San Pietro a Corniolo, in collaborazione con la Pro loco di Corniolo-Campigna, concerto degli Indians ‘Music From New Orleans’. Sul Palco Marco ‘Benny’ Pretolani (voce e sax), Luca Bonucci (piano) e Fausto Negrelli (batteria e percussioni); ingresso libero.