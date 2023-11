Educatori part time con esperienza

La Cooperativa sociale Cad cerca educatori o educatrici da impiegare in interventi domiciliari rivolti alla disabilità e al disagio sociale, per la zona di Cesena, Valle del Savio e zone limitrofe. Indispensabile essere automuniti. Preferibile esperienza specifica con percorso di studi inerenti l’ambito educativo.

Richiesta Laurea in educazione professionale, psicologia, pedagogia, o scienze dell’educazione.

Si valutano anche studenti dei suddetti corsi di laurea con relativa esperienza formativa. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

L’offerta è valida fino al 27 novembre.

Si offre un contratto a tempo determinato con orario part time, 20 ore settimanali in fascia pomeridiana.

Per candidarsi: dopo essersi registrati con spid o Cie SPID al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.