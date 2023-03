Esce al Saffi il francese ’Un uomo felice’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi. Gli spettacoli cominciano dalle 21.

In programmazione arriva Un uomo felice. Il film diretto da Tristan Séguéla, racconta la storia di Jean (Fabrice Luchini), un sindaco conservatore di un paesino della Bretagna.

L’uomo è pronto per ripresentarsi alla prossima campagna elettorale, ma riceve una notizia per lui scioccante da parte di sua moglie Edith (Catherine Frot): dopo diversi anni di matrimonio, infatti, la donna gli rivela di non sentirsi a suo agio nel suo corpo e gli spiega che ora vuole iniziare un percorso di transizione per cambiare sesso e diventare a tutti gli effetti l’uomo che da sempre sente di essere.

Jean inizialmente crede che sia uno scherzo, ma una volta capito che sua moglie è davvero determinata a intraprendere e portare a termine la transizione, comprende che la sua campagna elettorale rischia di essere stravolta. L’annuncio di Edith, però, è un grande shock non solo per il marito, ma anche per l’intera famiglia e porterà a una serie di equivoci, che mostreranno molti dei pregiudizi fino ad allora tenuti nascosti.

In cartellone rimane The Whale, un film che ha già fatto molto parlare di sé, ancora prima della sua uscita nelle sale, tra reazioni entusiastiche e altre più critiche. La pellicola diretta da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e, per questo, vive come recluso nella sua stessa casa. L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta per non mostrarsi ai suoi studenti. Charlie ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, compreso il legame con la figlia adolescente, Ellie (Sadie Sink), che non vede ormai da diversi anni. L’unica persona che Charlie frequenta è Liz (Hong Chau), l’infermiera che lo aiuta con le medicazioni e le cure.

Dopo una diagnosi che attesta che a Charlie resta poco tempo da vivere, l’uomo decide di riallacciare i rapporti con la figlia, per cercare un’ultima possibilità di riscatto in una vita che sembra non gli offrirà un’altra chance. Nel frattempo nella sua esistenza entra anche un’altra figura: si tratta di Thomas (Ty Simpkins), un giovane membro della New Life Church che tenta di evangelizzarlo. La presenza di nuove persone - e soprattutto della figlia Ellie - nella vita di Charlie porterà l’uomo a scavare nei propri ricordi e nei traumi che lo hanno portato a essere la persona che è diventata.

Una curiosità: dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, sia il film che l’attore protagonista hanno ricevuto una standing ovation di sei minuti. Brendan Fraser, che interpreta il protagonista, è candidato agli Oscar come miglior attore, mentre Hong Chau ha la candidatura a miglior attrice non protagonista. La pellicola è stata anche candidata nella sezione ‘miglior trucco’.